A maggio 2025 si interrompe la sequenza di 21 mesi di fila oltre gli 1,5 gradi centigradi aumento medio della temperatura globale, la mappa dei progetti per il settore fossile in valutazione in Italia, e il nuovo rapporto del Wwf sulla posidonia che è ormai sempre più a rischio nel Mediterraneo. Ecco gli argomenti dell’edizione del Tg Green di questa settimana.

