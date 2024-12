Il nucleare in dirittura d’arrivo, anzi di ritorno, per il nostro Paese, il consumo di suolo che continua a viaggiare a ritmi insostenibili, il Piano di investimenti di Confindustria energia fino a 230 miliardi per la transizione ecologica. Ecco gli argomenti dell’edizione del Tg Green di questa settimana.

