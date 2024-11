Il notiziario dedicato ad ambiente, economia circolare e sviluppo sostenibile

La classifica dei migliori Paesi sul clima che però vede l’Italia in forte ritardo, il forte incremento dello sharing in Italia con un aumento delle bici e una riduzione dei monopattini, e l’allarme dell’Unione mondiale per la conservazione della natura sul rischio di estinzione per oltre il 40% dei coralli. Ecco gli argomenti dell’edizione del Tg Green di questa settimana.

