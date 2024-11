Ma ai negoziati parleranno 48 capi di Stato in meno, compresi quelli di Cina e Stati Uniti

Una complessa partita internazionale di poker sul cambiamento climatico della durata di due settimane è in corso. La posta in gioco? Il destino di un mondo che continua a scaldarsi. Ridurre e affrontare gli effetti del cambiamento climatico – dall’aumento delle temperature ad alluvioni, siccità e tempeste – costerà migliaia di miliardi di dollari e le nazioni povere semplicemente non hanno queste risorse, secondo numerosi rapporti e esperti. E così, all’inizio della Cop29, la Conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico a Baku in Azerbaigian, la questione principale è chi deve contribuire economicamente per aiutare le nazioni povere e soprattutto quanto contribuire. Le cifre sono enormi. Il punto di partenza nei negoziati è rappresentato dai 100 miliardi di dollari all’anno che le nazioni povere – basandosi su una categorizzazione stabilita negli anni ’90 – ora ricevono come parte di un accordo del 2009 che è stato a malapena rispettato. Ma diversi esperti e nazioni più povere affermano che il bisogno sia di almeno mille miliardi di dollari all’anno.

Ai negoziati 48 capi di Stato in meno, tra cui Cina e Stati Uniti

“È un gioco con una posta molto alta“, ha detto Bill Hare, CEO di Climate Analytics e fisico. “In questo momento il destino del pianeta dipende in larga misura da ciò che saremo in grado di realizzare nei prossimi cinque o dieci anni.” Ma i negoziati di quest’anno non avranno la stessa rilevanza mediatica dell’anno scorso, con la presenza di 48 capi di stato in meno. I leader dei due paesi con le maggiori emissioni di carbonio – Cina e Stati Uniti – saranno assenti. Tuttavia, se i negoziati finanziari dovessero fallire a Baku, si comprometterebbero i negoziati climatici decisivi del 2025, affermano gli esperti. Non solo il tema del denaro è sempre una questione delicata, ma due dei paesi ricchi che si prevede debbano donare denaro alle nazioni povere – gli Stati Uniti e la Germania – stanno attraversando drammatici cambiamenti di governo. Sebbene la delegazione statunitense provenga dall’amministrazione Biden, la rielezione di Donald Trump, che minimizza il cambiamento climatico e non è favorevole agli aiuti esteri, rende improbabile che gli impegni degli Stati Uniti siano rispettati.

La questione del finanziamento climatico

La questione generale è il finanziamento climatico. Senza di esso, affermano gli esperti, il mondo non può affrontare il riscaldamento globale né la maggior parte delle nazioni può raggiungere gli attuali obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio o quelli nuovi che presenteranno il prossimo anno. “Se non risolviamo il problema del finanziamento, allora sicuramente non risolveremo il problema climatico”, ha affermato Pablo Vieira, ex vice ministro del clima Colombiano, che ora guida l’unità di supporto presso la NDC Partnership, che aiuta le nazioni con gli obiettivi di riduzione delle emissioni. Le nazioni non possono ridurre l’inquinamento da carbonio se non possono permettersi di eliminare carbone, petrolio e gas, ha affermato Vieira, insieme a diversi altri esperti. Le nazioni povere sono frustrate perché viene chiesto loro di fare di più per combattere il cambiamento climatico quando non possono permetterselo, ha detto. E le 47 nazioni più povere hanno generato solo il 4% dei gas serra presenti nell’atmosfera, secondo le Nazioni Unite. Circa il 77% dei gas serra presenti nell’atmosfera proviene ora dalle nazioni ricche del G20, molte delle quali stanno ora riducendo le loro emissioni, cosa che non sta accadendo nella maggior parte delle nazioni povere o in Cina. “I paesi che sono ricchi oggi sono diventati ricchi inquinando la Terra”, ha affermato Ani Dasgupta, presidente del World Resources Institute.

A cosa servono i finanziamenti

Il denaro di cui si discute è destinato a tre cose: aiutare le nazioni povere a passare dai combustibili fossili inquinanti alle energie pulite; aiutarle ad adattarsi agli impatti di un mondo che si riscalda, come l’innalzamento del livello del mare e il peggioramento delle tempeste; e compensare le nazioni povere e vulnerabili per i danni causati dai cambiamenti climatici. “Se la comunità globale non riesce a raggiungere un obiettivo di finanziamento, sta semplicemente firmando la condanna a morte di molti paesi in via di sviluppo“, ha dichiarato Chukwumerije Okereke, direttore del Centro per il Cambiamento Climatico e lo Sviluppo in Nigeria. Michael Wilkins, professore di economia che dirige il Centre for Climate Finance and Investment presso l’Imperial College nel Regno Unito, ha dichiarato che dal 2022 il finanziamento totale per il clima è stato di quasi 1.500 miliardi di dollari. Ma solo il 3% di tale somma è effettivamente destinato ai paesi meno sviluppati, ha detto. “Il Sud globale è stato ripetutamente deluso da promesse e impegni non rispettati”, ha affermato Sunita Narain, direttore generale del Centro per la Scienza e l’Ambiente con sede a Nuova Delhi. “Il finanziamento è davvero la componente chiave che rende obbligatorie tutte le tipologie di azione climatica”, ha dichiarato la scienziata del clima delle Bahamas Adelle Thomas, direttrice per l’adattamento presso il Natural Resources Defense Council. “Senza quel finanziamento, semplicemente non c’è molto che i paesi in via di sviluppo possano fare in particolare.” È una questione di interesse personale e di giustizia, hanno affermato Thomas e altri. Non è carità aiutare le nazioni povere a decarbonizzare perché le nazioni ricche traggono beneficio quando tutti i paesi riducono le emissioni. Dopotutto, un mondo in riscaldamento fa male a tutti. Compensare i danni climatici e aiutare le nazioni a prepararsi ai futuri danni è una questione di giustizia, ha affermato Thomas. Anche se non hanno creato il problema, le nazioni povere – in particolare le piccole nazioni insulari – sono particolarmente vulnerabili all’innalzamento dei mari e agli eventi meteorologici estremi causati dal cambiamento climatico. Thomas ha menzionato come l’uragano Dorian del 2019 abbia colpito la casa dei suoi nonni e “l’unica cosa rimasta in piedi era un gabinetto”.

Serve un aumento di sei volte degli investimenti

La cifra da mille miliardi di dollari sul tavolo rappresenta circa la metà di quanto il mondo spende annualmente per gli armamenti. Altri dicono che i sussidi globali ai combustibili fossili potrebbero essere reindirizzati ai finanziamenti climatici; le stime di tali sussidi variano dai 616 miliardi di dollari all’anno dell’Agenzia Internazionale dell’Energia ai 7mila miliardi di dollari all’anno del Fondo Monetario Internazionale. “Quando abbiamo bisogno di più soldi per altre cose, compresi i conflitti, sembra che li troviamo“, ha detto Inger Andersen, direttrice esecutiva del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente. “Beh, questo probabilmente è il conflitto più grande di tutti”. Un rapporto del comitato di finanza climatica delle Nazioni Unite ha esaminato il fabbisogno di 98 paesi e lo ha stimato tra i 455 miliardi e i 584 miliardi di dollari all’anno. Il denaro non proviene solo da aiuti diretti da un governo all’altro. Parte di esso proviene da banche di finanziamento allo sviluppo multinazionali, come la Banca Mondiale. Ci sono anche investimenti privati che saranno considerati una parte importante. Andersen ha dichiarato che sarebbe necessario almeno un aumento di sei volte degli investimenti per mettere il mondo sulla strada giusta per limitare il riscaldamento futuro a solo altri due decimi di grado Celsius rispetto a ora, che è l’obiettivo generale adottato dal mondo nel 2015. L’agenzia di Andersen ha calcolato che con gli attuali obiettivi di riduzione delle emissioni delle nazioni, la differenza tra sforzi ben finanziati e sforzi attuali si traduce in mezzo grado Celsius in meno di riscaldamento futuro. Gli esperti affermano che sforzi potenziati, che potrebbero ridurre ancora di più il riscaldamento futuro, richiedono anche maggiori costi.

Chi pagherà?

Chi pagherà è un altro punto di contesa. I negoziati sul clima hanno usato per decenni gli standard del 1992 per classificare due gruppi di nazioni, essenzialmente ricche e povere, decidendo che le nazioni ricche come gli Stati Uniti siano quelle che devono aiutare finanziariamente quelle povere. Le circostanze finanziarie sono cambiate. La Cina, il maggior inquinatore da carbonio del mondo, ha aumentato il suo PIL pro capite di oltre 30 volte da allora. Ma né la Cina né alcune nazioni ricche di petrolio sono obbligate a contribuire ai finanziamenti climatici. Le nazioni sviluppate vogliono che quei paesi che in passato non potevano permettersi di contribuire, ma ora possono, siano inclusi nel prossimo ciclo di donatori. Ma quei paesi non vogliono queste obbligazioni, ha detto Alden Meyer, analista di E3G e veterano dei negoziati sul clima. “È un paesaggio molto delicato per pensare a una grande espansione del finanziamento climatico esistente”, ha detto Meyer.

