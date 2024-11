Il messaggio di Papa Francesco al termine dell’Angelus in piazza San Pietro in vista della Conferenza Onu sui Cambiamenti Climatici (Cop29) che prenderà il via lunedì a Baku in Azerbaigian. “Auspico che la conferenza Cop29 che inizia domani a Baku dia un contributo efficace per la tutela della nostra Casa Comune“, ha detto il Pontefice. “Tre anni fa – ha ricordato il Santo Padre – è stata avviata la piattaforma d’azione ‘Laudato si’, ringrazio quanti operano per questa iniziativa”.

