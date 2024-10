Il notiziario dedicato ad ambiente, economia circolare e sviluppo sostenibile

Il nuovo record raggiunto dai gas serra nell’ultimo rapporto dell’Organizzazione meteorologica mondiale diffuso a pochi giorni dall’avvio della Cop29 in programma a Baku in Azerbaigian, la decarbonizzazione del settore del vetro, e le città con le migliori performance ambientali in Italia. Ecco gli argomenti dell’edizione del Tg Green di questa settimana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata