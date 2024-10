Da gennaio a metà ottobre la superficie a fuoco è in aumento dell'846% rispetto all'anno scorso

Gli incendi in Brasile hanno spazzato via un’area grande come la Svizzera, un livello di distruzione che richiederà decenni per riprendersi, se mai lo farà. “I dati sono eccezionalmente allarmanti, si tratta di un’impennata molto brusca”, ha dichiarato all’Associated press Ane Alencar, direttore scientifico dell’Istituto di ricerca ambientale dell’Amazzonia, un’organizzazione no-profit brasiliana. L’area bruciata tra gennaio e metà ottobre 2024 rappresenta un aumento dell’846% rispetto allo stesso periodo del 2023. Si tratta di una cifra cinque volte superiore agli incendi boschivi del 2019, quando, sotto il presidente di estrema destra Jair Bolsonaro, la distruzione dilagante dell’Amazzonia fece notizia in tutto il mondo. La stima proviene dall’Istituto nazionale per la ricerca spaziale, che tiene traccia del tasso ufficiale di deforestazione del Brasile.

