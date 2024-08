Il luglio appena trascorso è invece stato il secondo mese con le temperature più alte nella storia

Il 2024 verso l’anno più caldo mai registrato: è quanto emerge dal report di Copernicus sulle temperature globali. La temperatura media globale degli ultimi 12 mesi (agosto 2023 – luglio 2024) è infatti di 0,76 gradi al di sopra della media 1991-2020 e di 1,64 °C al di sopra della media preindustriale 1850-1900. L’anomalia della temperatura globale da inizio anno (gennaio-luglio) per il 2024 è di 0,70 °C superiore alla media 1991-2020, 0,27 °C più calda rispetto allo stesso periodo del 2023. L’anomalia media per i mesi rimanenti di quest’anno dovrebbe scendere di almeno 0,23 °C affinché il 2024 non sia più caldo del 2023.

Clima, Copernicus: luglio 2024 secondo mese più caldo mai registrato

Luglio 2024 è il secondo mese più caldo mai registrato, solo leggermente dietro luglio 2023, rileva inoltre Copernicus. Luglio 2024 è stato sia il secondo luglio più caldo sia il secondo mese più caldo a livello globale nel record di dati, con una temperatura media dell’aria superficiale di 16,91 gradi, 0,68 gradi in più rispetto alla media 1991-2020 per luglio e solo 0,04 °C in meno rispetto al precedente massimo registrato a luglio 2023.

Il dato segna la fine di un periodo di 13 mesi in cui ogni mese è stato il più caldo nel confronto con lo stesso mese dello scorso anno. Sebbene insolito, una serie simile di record di temperatura globale mensile si è verificata in precedenza nel 2015/2016 durante l’ultimo forte evento El Niño. Sebbene luglio 2024 non sia stato caldo quanto luglio 2023 in media, la Terra ha sperimentato i suoi due giorni più caldi: la temperatura media globale giornaliera ha raggiunto 17,16 °C e 17,15 °C il 22 e 23 luglio. Data la piccola differenza, simile al livello di incertezza nei dati, non è possibile dire – evidenzia Copernicus – con assoluta certezza quale dei due giorni sia stato il più caldo. Luglio 2024 è stato di 1,48 °C al di sopra della media stimata per lo stesso mese per il 1850-1900, il periodo di riferimento preindustriale designato, segnando la fine di una serie di 12 mesi consecutivi a o sopra 1,5 gradi centigradi.

Temperatura mari oltre 20 gradi, secondo valore più alto mai registrato

La temperatura della superficie del mare (SST) per luglio 2024 su 60°S–60°N è stata di 20,88 °C, il secondo valore più alto mai registrato per il mese e solo 0,01 °C al di sotto di luglio 2023. Ciò segna la fine di un periodo di 15 mesi in cui la SST era stata la più calda nel confronto con lo stesso mese dell’anno precedente, rileva Copernicus.

Il Pacifico equatoriale ha avuto temperature al di sotto della media, indicando uno sviluppo di La Niña, ma le temperature dell’aria sull’oceano sono rimaste insolitamente alte in molte regioni. I set di dati diversi potrebbero non confermare la serie di 12 mesi evidenziata qui, a causa dei margini relativamente piccoli sopra 1,5°C delle temperature globali per luglio e agosto 2023 e maggio e giugno 2024 e delle differenze tra i vari set di dati.

