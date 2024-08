Il notiziario dedicato ad ambiente, economia circolare e sviluppo sostenibile 1 agosto 2024

L’Ispra presenta Gemma, il database delle miniere di materie prime in Italia con un progetto nell’ambito del Pnrr, l’arrivo oggi – ormai sempre più anticipato – dell’Earth overshoot day, il giorno in cui la Terra finisce le risorse per il 2024, e l’aumento dei nidi di tartarughe sulle coste del nostro Paese. Ecco gli argomenti dell’edizione del Tg Green di questa settimana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata