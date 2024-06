Il notiziario dedicato ad ambiente, economia circolare e sviluppo sostenibile

L’impianto fotovoltaico più grande d’Italia sul tetto della Fiera di Milano, la campagna del Wwf per salvare la vita agli orsi prevenendo incidenti stradali, e il progetto del ministero dell’Agricoltura per accompagnare i cavalli in pensione. Ecco l’edizione del Tg Green di questa settimana.

