“Nel processo di diversificazione delle fonti di energia svolge un ruolo strategico la produzione di biogas e biometano“. Lo afferma il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. “Una maggiore diffusione degli impianti – prosegue Pichetto – potrà contribuire ad aumentare l’efficienza energetica delle imprese agricole, abbassando i costi dell’energia e aumentando la resilienza nel prossimo futuro”.

“Il biometano è fondamentale altresì per ridurre la dipendenza energetica, e al contempo per decarbonizzare i trasporti e le industrie pesanti in cui non riuscendo ad elettrificare i consumi, la molecola verde e l’idrogeno sono le uniche alternative per poter decarbonizzare i processi produttivi – osserva Pichetto – pertanto, anche nella proposta di aggiornamento del Pniec (Piano nazionale integrato energia e clima) sono stati previsti dei target di incremento della produzione del biometano al 2030 pari a 6 miliardi di metri cubi, circa il 10% della stima del consumo interno di gas al 2030“.

In relazione alla misura del Pnrr, “lo scorso 10 maggio scorso si è conclusa la terza procedura competitiva, con ottimi risultati, anche grazie all’indicizzazione delle tariffe all’inflazione. Sono stati 132 i progetti ammessi a finanziamento per impianti di produzione nuovi o riconvertiti per una capacità produttiva pari a 58.119,3 Smc (standard metro cubo)/h, con un tasso di ammissione superiore al 95%. Sessanta progetti prevedono la riconversione di impianti agricoli esistenti, mentre i restanti 72 la costruzione di nuovi impianti a rifiuti organici (11) o di impianti agricoli (61)”.

All’esito delle tre procedure competitive già svolte i progetti ammessi agli incentivi sono in totale 157 per una capacità produttiva pari a circa 71.950 Smc/h che corrisponde ad una producibilità annua di circa 630,3 milioni di Smc all’anno, pari ad oltre il 25% del target Pnrr da raggiungere entro giugno 2026“. Infine “sempre nell’ambito della misura Pnrr sarà aperta a breve la quarta procedura competitiva che si svolgerà dal 3 giugno al 2 agosto 2024, mentre la relativa graduatoria sarà pubblicata entro il 31 ottobre 2024“.

