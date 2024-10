Dalla commissione Europea a 133 iniziative per l'ambiente, per il benessere, per il clima

La commissione Europea ha concesso oggi più di 380 milioni di euro a 133 nuovi progetti in tutta Europa nell’ambito del programma Life per l’ambiente e l’azione per il clima. L’importo stanziato rappresenta più della metà dei 574 milioni di euro di investimenti totali necessari per questi progetti, mentre il resto proviene da governi nazionali, regionali e locali, partenariati pubblico-privati, aziende e organizzazioni della società civile.

I progetti Life contribuiscono al raggiungimento dell’ampia gamma di obiettivi climatici, energetici e ambientali del Green deal europeo, tra cui l’obiettivo dell’Ue di diventare climaticamente neutri entro il 2050 e di arrestare e invertire la perdita di biodiversità entro il 2030, garantendo al contempo la prosperità a lungo termine dell’Europa. Questo investimento avrà un impatto duraturo sul nostro ambiente, sull’economia e sul benessere di tutti gli europei.

I progetti copriranno tutti i settori del programma Life mobilitando: 143 milioni di euro per contribuire all’economia circolare e migliorare la qualità della vita, con 26 progetti che riducono l’uso dell’acqua, i rifiuti industriali e domestici, l’inquinamento atmosferico e acustico, oltre a creare un business case per la riduzione, il riutilizzo e il riciclaggio; circa 216 milioni di euro per progetti sulla natura e la biodiversità per ripristinare gli ecosistemi e gli habitat di acqua dolce, marini e costieri e migliorare lo stato di conservazione di uccelli, insetti, rettili, anfibi e mammiferi; circa 110 milioni di euro per la resilienza climatica, la mitigazione del clima e la governance e l’informazione; 105 milioni di euro per soluzioni di governance e mercato per accelerare la transizione verso l’energia pulita.

Tra i 26 progetti selezionati per promuovere un’economia più circolare e una migliore qualità della vita, il progetto da 7,5 milioni di euro Life Grafhirec mira a riciclare la grafite dai rifiuti di batterie in Italia. Si prevede che genererà 23,4 milioni di euro di entrate e risparmierà 25 milioni di euro sui costi di produzione.

Image Life e Life Vinoshield fanno parte dei 23 progetti di resilienza e mitigazione dei cambiamenti climatici annunciati oggi. Con un budget complessivo di 6,8 milioni di euro, i progetti che si svolgono in Spagna, Francia e Italia aiuteranno i vigneti di fama mondiale e la produzione di formaggi famosi come Parmigiano Reggiano, Camembert de Normandie e Roquefort a diventare più resilienti all’impatto di eventi meteorologici estremi.

