Il ruolo è affidato a Thomas Deavi, la società verso un futuro sostenibile per sensibilizzare tifosi, partner, comunità

Aquila basket Trento ha nominato Thomas Deavi come nuovo sustainability manager. Deavi, ingegnere ambientale di grande esperienza, porta con sé una profonda sensibilità verso le tematiche ambientali e una visione strategica che accompagnerà la società trentina verso un futuro sempre più sostenibile, con un percorso professionale dedicato alla promozione della tutela e educazione ambientale. La sua nomina a sustainability manager di Aquila basket Trento segna un passo significativo per il club che diventa il primo nel mondo della pallacanestro italiana e una delle prime società sportive in Italia ad adottare volontariamente un ruolo di questo tipo. Tale decisione riflette la volontà del club di fare della sostenibilità un principio guida, oltre gli obblighi normativi.

“Il nostro club non è obbligato a rispettare le normative Esg ma abbiamo scelto volontariamente di redigere il nostro primo bilancio di sostenibilità – afferma Deavi – questo documento rappresenta un punto di svolta per il nostro impegno verso l’ambiente e la comunità, e vuole essere un esempio per altre società sportive e aziende, ispirandosi a seguire un percorso virtuoso di sostenibilità“.

Aquila basket si concentrerà su alcuni aspetti chiave della sostenibilità che daranno continuità alle iniziative già avviate negli anni passati, come quelle legate all’Earth day, e che saranno parte integrante di una strategia a lungo termine volta a integrare la sostenibilità in ogni aspetto dell’organizzazione. “Lo sport ha la capacità unica di veicolare messaggi e valori positivi, e il nostro obiettivo – viene spiegato – è sensibilizzare i nostri tifosi, i partner e la comunità su temi cruciali come la tutela dell’ambiente e l’importanza di un’economia circolare”.

La nomina di Thomas Deavi segna l’inizio di un nuovo capitolo per Aquila basket Trento che vuole “ispirare un cambiamento positivo e dimostrare che la sostenibilità può essere un valore centrale nel mondo dello sport, con l’ambizione di influenzare altre realtà verso un futuro più sostenibile e responsabile”.

