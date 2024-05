Questa specie di cercopitechi è a forte rischio di estinzione

Lo zoo di Chester ha annunciato l’arrivo di una famiglia di rare scimmie Roloway, una delle specie di primati più a rischio di estinzione al mondo. Il personale della struttura ha descritto l’arrivo delle scimmie come “incredibilmente speciale”. La famiglia di quattro elementi comprende mamma Masaya e papà Grizu, insieme ai due giovani figli Anum e Ilo. Le scimmie hanno un aspetto unico: corpo scuro, petto bianco e caratteristiche gorgiere bianche attorno al viso. Secondo lo zoo di Chester, i cercopitechi Roloway sono sull’orlo dell’estinzione a causa della perdita di habitat nell’Africa Occidentale. La deforestazione, l’espansione agricola e il bracconaggio in Paesi come la Costa d’Avorio e il Ghana fanno sì che ne restino solo poche centinaia sul pianeta. Lo zoo ha affermato che la famiglia farà parte di un programma internazionale di allevamento e conservazione per salvaguardare la specie dall’estinzione. “Solo negli ultimi decenni, le scimmie Roloway hanno subito un devastante crollo numerico, perdendo circa il 90% della sua popolazione“, ha affermato Mike Jordan, direttore della sezione Animali e piante dello zoo. “Con queste scimmie che rischiano l’imminente estinzione in natura, sarà compito degli zoo ambientalisti come il nostro fare tutto il possibile per aiutarle a riprendersi”, ha aggiunto. Secondo l’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN), l’autorità mondiale sullo stato della natura, le scimmie Roloway sono elencate come in “pericolo critico”, la massima priorità di conservazione che necessita di attenzione urgente.

