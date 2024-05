Si chiama 'Biodiversa' e ha l'obiettivo di creare un archivio cooperativo dedicato alla vegetazione in Europa

Analisi e tutela degli ecosistemi. Arriva l’App per controllare la biodiversità. Si chiama ‘Biodiversa’, e permette di collezionare e identificare facilmente le piante e i fiori che si incontrano mentre si fa una passeggiata all’aria aperta.

Si tratta – viene spiegato – di un ambizioso progetto di citizen science che ha l’obiettivo di creare un archivio cooperativo dedicato alla flora (e in una seconda fase alla fauna) in Europa, coinvolgendo gli utenti – anche giocatori – con sfide di catalogazione di specie, alcune delle quali rare o in via di estinzione.

Sfruttando le tecnologie più avanzate di riconoscimento fotografico e machine learning, l’App ‘Biodiversa’ – lanciata dalla ‘3Bee’, gratuita e disponibile sia su iOS che Android – consente di arricchire la conoscenza della biodiversità europea e di contribuire alla sua conservazione.

Ogni scatto dallo smartphone consente di collezionare una pianta e regala punti, permettendo agli utenti di salire di livello e scalare la classifica: da ‘scout del germoglio’ a ‘supereroe della biodiversità’, ogni livello superato permette di conquistare regni e habitat, avanzando nel contributo alla salvaguardia della biodiversità. I giocatori contribuiscono in questo modo ad arricchire un vasto database scientifico, supportando la ricerca e gli algoritmi di 3Bee nella lotta contro la perdita di biodiversità.

L’App rappresenta un ponte tra la tecnologia e la conservazione, coinvolgendo cittadini, enti e imprese. “Il progetto ‘Biodiversa’ è il risultato del percorso svolto da 3Bee nel campo della tecnologia applicata alla natura, dal 2017 ad oggi – afferma Niccolò Calandri, ceo di 3Bee – nasce così l’idea di un’App gioco gratuita che trasforma il monitoraggio della biodiversità in un’esperienza interattiva e coinvolgente e rappresenta la fusione dei nostri tre pilastri: monitoraggio, rigenerazione, divulgazione”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata