La frenata al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina da parte della commissione Via del ministero dell’Ambiente, le novità per l’efficienza energetica nell’edilizia con l’approvazione della direttiva Ue sulle Case green, come si rinnova la biodiversità e i colori della fioritura delle mele in Val di Non. Ecco i temi dell’edizione del Tg Green di questa settimana.

