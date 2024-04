Il notiziario dedicato ad ambiente, economia circolare e sviluppo sostenibile

Una mappa on-line per le colonnine di ricarica, l’energia eolica in grande crescita, e un orto ‘Spaziale’ per astronauti- contadini. Di questo si parla nell’edizione del Tg Green di questa settimana.

