I dati del 'Rapporto qualità dell'aria 2023' del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente

Cala l’inquinamento da polveri sottili in Italia ma nelle città dove c’è più traffico vengono superati i limiti di sicurezza. È il quadro generale che emerge dal nuovo ‘Rapporto qualità dell’aria in Italia 2023’, presentato dal Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa) – costituito dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) e dalle Agenzie ambientali di Regioni e Province autonome – venerdì a Torino alla sede di Arpa Piemonte. Secondo l’analisi “la qualità dell’aria migliora nel 2023 ma è importante proseguire nelle azioni” e “nelle misure di contenimento delle emissioni inquinanti”. I superamenti delle soglie, rileva Snpa, si verificano “in stazioni influenzate da alti flussi di traffico stradale: Torino, Milano, Brescia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Catania e Palermo“.

