Lo ha confermato Copernicus, il servizio europeo sui cambiamenti climatici

Quello appena trascorso è stato il gennaio più caldo sulla Terra da quando sono iniziate le registrazioni. Lo ha confermato Copernicus, il servizio europeo sui cambiamenti climatici, che ha riferito che la temperatura media dell’aria superficiale è stata di 13,14° gradi centigradi. Cioè 0,12 gradi in più del precedente record fissato a gennaio 2020. E non si parla solo del gennaio più caldo mai registrato, ma abbiamo anche appena vissuto gli ultimi 12 mesi con la temperatura media globale più alta mai registrata, oltre 1,5° gradi in più rispetto ai livelli pre industriali.

