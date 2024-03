L'esperto Riccardo Scotti: "Sta scomparendo a una velocità mai vista prima"

In meno di 20 anni si sono persi fino a 60 metri di spessore di ghiaccio sull‘Adamello; i cambiamenti climatici spingono a un ritmo sempre maggiore la fusione, e la cosa è diventata ancora più veloce negli ultimi 40 anni. Il quadro viene disegnato da Riccardo Scotti, responsabile scientifico del servizio Glaciologico lombardo, in una conversazione con LaPresse in cui rivela che i nostri ghiacciai stanno “scomparendo a una velocità mai vista prima”. Questo video è un’anticipazione del Tg Green di LaPresse che sarà online domani, 7 marzo 2024.

