Previste tappe in tutte le regioni insieme con il Gse e Unioncamere per raccontare e diffondere le Cer

Parte il giro d’Italia del ministero dell’Ambiente per far conoscere e aumentare la diffusione delle Comunità energetiche rinnovabili (Cer).

Previste tappe in ogni Regione e provincia autonoma alla scoperta delle Cer. Si inizia il 26 febbraio a Bologna.

Il giro – che è organizzato dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica con il Gestore dei servizi energetici (Gse) e Unioncamere – prevede una serie di iniziative per agevolare la comprensione e la diffusione delle opportunità per imprese, enti locali, comunità e cittadini che decideranno di associarsi in una Cer. In tutti e 21 gli appuntamenti – viene spiegato – sarà prevista la presenza del ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin.

Il claim dell’iniziativa ‘InsiemEnergia’ intende richiamare la condivisione nelle scelte energetiche che la costituzione di una Cer determina sul territorio: “una possibilità che si è arricchita di recente con l’approvazione del decreto ministeriale che ne promuove la diffusione, attraverso una tariffa incentivante e un contributo a fondo perduto”.

“Con il provvedimento che incentiva le Comunità energetiche – spiega Pichetto – si aprono grandi spazi per questo strumento, che dobbiamo far conoscere in tutte le sue straordinarie potenzialità. Sicurezza e sostenibilità della produzione di energia, riduzione dei costi e dell’impatto ambientale, sostegno alle imprese e risposta alla povertà energetica: tutto questo è possibile grazie alle Cer“.

L’appuntamento è quindi per lunedì a Bologna, alla Sala del Consiglio della Camera di commercio, alle 10.00 per l’evento ‘Cer: una roadmap per imprese, enti locali e territorio’. Dalle 12.30 alle 14.00 è in programma un seminario tecnico con gli esperti, che potranno rispondere ai chiarimenti di imprese, associazioni ed enti locali.

