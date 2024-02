Apre nel centro di Como, si chiama Nau!Reloove nel segno della sostenibilità economica, sociale e ambientale

Primo negozio Nau! dedicato all’usato. Ed è così che l’economia circolare si fa con gli occhiali.

Si chiama Nau!Reloove il primo store aperto nel cuore del centro storico di Como, in via Cesare Cantù; ed è “un inno all’economia circolare, a partire dagli arredi (rigorosamente di recupero) fino ad arrivare al prodotto: occhiali usati da vista e da sole” pensati per rispondere alle “nuove sfide della sostenibilità“. Nau! è il brand che dal 2005 ha messo “al centro le persone, la sostenibilità economica, sociale e ambientale“. E “dal 2022 compensa la CO2 emessa per realizzare ogni occhiale venduto”.

Con Nau!Reloove gli occhiali quindi non seguono il loro tradizionale destino (cassetti, mensole, comodini, o indifferenziata); ma ritornano a vivere, pronti a esser indossati da altre persone.

Gli occhiali usati, raccolti negli oltre 150 negozi italiani del brand, raggiungono la fabbrica Nau! di Castiglione Olona (Va) seguendo flussi logistici già esistenti. Qui vengono analizzati e classificati in recuperabili o non recuperabili. Per i recuperabili viene immediatamente avviato un processo di rimessa a nuovo che comprende sanificazione, lucidatura, cambio di viti e naselli, rifacimento delle tampografie, registrazione dell’assetto dell’occhiale ed eliminazione delle vecchie lenti da vista per poter ospitare le nuove lenti, oppure cambio delle lenti da sole.

È così che l’occhiale Nau!Reloove risponde a tutti i requisiti qualitativi previsti dalle normative europee ed è contraddistinto dal marchio R , una scelta stilistica che sintetizza l’anima del progetto: ”amare ancora”. Gli occhiali non più utilizzabili, invece, vengono smaltiti seguendo le corrette procedure previste dalle norme.

“Nau!Reloove è la nostra rivoluzione circolare, un progetto tutto Nau! che esprime la concretezza che da sempre ci contraddistingue nel percorso per la riduzione del nostro impatto ambientale – afferma Monica Salvestrin Brogi, co-founder di Nau! – ci sfidiamo ogni giorno per trovare nuovi modi e nuove strade per essere sempre più sostenibili: da qui, è nata l’idea di allungare il ciclo di vita dei nostri prodotti, sfruttando la nostra rete e i nostri flussi logistici, produttivi e distributivi. È così che si è concretizzato Nau!Reloove, il primo negozio di occhiali usati, pronti per essere riamati”.

Nau! viene fondata nel 2004, in provincia di Varese, dove nella metà dell’800 nasceva il primo distretto dell’occhialeria italiana. La rete distributiva conta su oltre 150 store, tra negozi diretti e in franchising, in Italia, Malta e Messico.

