Settimana di eventi prima del vertice internazionale in programma dal 28 al 30 aprile alla Reggia di Venaria Reale

Il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica organizza la Planet week, avviando una manifestazione di interessi per gli eventi pre-G7. L’obiettivo è la composizione di un calendario di eventi che dal 20 al 28 aprile, nell’area del comune di Torino, anticiperà il G7 Clima, ambiente ed energia.

Al centro l’azione climatica, l’economia circolare, le energie rinnovabili, l’acqua e i giovani. Il G7 Ambiente è previsto dal 28 al 30 dello stesso mese alla Reggia di Venaria Reale. C’è tempo fino all’11 marzo per presentare le candidature; priorità verrà data a quelle che si svolgeranno in spazi già disponibili al promotore, valutando l’impegno ambientale: dovranno essere caratterizzate “dalle migliori pratiche ‘green'”.

In collaborazione con il programma di comunicazione sui cambiamenti climatici ‘Connect4Climate’ di Banca Mondiale, il ministero dell’Ambiente punta a realizzare iniziative in città e nella Regione, con il sostegno delle amministrazioni, per avvicinare il territorio all’appuntamento internazionale del G7, promuovendo le esperienze italiane rivolte allo sviluppo sostenibile, alla tutela ambientale e alla lotta contro il cambiamento climatico.

L’invito a presentare proposte di eventi, che verranno poi selezionati per qualità e rilevanza, è rivolto a organizzazioni non governative, fondazioni, associazioni, università, scuole e pubbliche amministrazioni. Anche i soggetti privati avranno possibilità di accompagnare il percorso della Planet week. Trasversale a tutti gli argomenti dovrà essere l’impegno dei giovani, nel loro ruolo di attori attivi del cambiamento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata