Una delle conseguenze del gennaio più caldo mai registrato a livello globale

In uno degli inverni più caldi della storia d’Italia, in montagna è difficile trovare la neve anche in alta quota. Le alte temperature di gennaio 2024 hanno causato problemi in particolare per le stazioni sciistiche dell’Appennino. Sul Gran Sasso, ad esempio, a un’altitudine di 2.200 metri sopra il livello del mare, manca un sistema di innevamento artificiale e, spiega l’operatore di motoslitta Marcello Quintiliani ad Associated Press, “la neve che accumuliamo per le piste da sci sparisce quasi immediatamente a causa delle alte temperature”. “Qui di solito in inverno è tutto bianco, c’è più di un metro di neve: ma per come appare adesso sembra essere quasi già la fine di aprile“, ha detto Dino Pignatelli, ad del Centro Turistico Gran Sasso. I dati del servizio climatico europeo Copernicus indicano che il periodo compreso tra febbraio 2023 e gennaio 2024 è stato il più caldo mai registrato, con 1,52 gradi Celsius in più rispetto alla media preindustriale. E il gennaio 2024 è stato il gennaio più caldo mai registrato a livello globale.

