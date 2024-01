Presentato il documento per il triennio 2024-2026, si parla anche di sicurezza energetica e decarbonizzazione

Il Pnrr, il Piano nazionale integrato energia e clima (Pniec), e la sicurezza energetica sono le prime priorità del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (Mase), così come si evince dal documento ‘Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l’anno 2024 e per il triennio 2024-2026’.

Il documento aggiorna l’atto di indirizzo precedente per il biennio 2023-25.

Le priorità politiche sono: Piano nazionale di ripresa e resilienza e Piano nazionale integrato per l’energia e il Clima; sicurezza energetica, decarbonizzazione e sostenibilità; economia circolare e prevenzione dell’inquinamento atmosferico; tutela della biodiversità e degli ecosistemi terrestri, costieri e marini; prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico, difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e risanamento ambientale; azioni internazionali per la transizione ecologica e per lo sviluppo sostenibile; efficienza amministrativa, transizione burocratica ed educazione ambientale.

