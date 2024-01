In arrivo un documentario sul paese dell'aquilano precursore della transizione ecologica: ecco il trailer

Gagliano Aterno, un piccolo comune italiano di 236 abitanti, situato nella provincia dell’Aquila, in Abruzzo, e appartenente alla comunità montana Sirentina. Gagliano Aterno è stato uno dei precursori nell’avviare un processo di costruzione di Comunità Energetica, abbracciando così la transizione ecologica ed energetica. Ora un documentario intitolato “Energie in Movimento. Gagliano Aterno, paese futuro”, racconta questa storia green. Verrà presentato il prossimo 2 febbraio al Meet – Digital Culture Center a Milano. La produzione è frutto della collaborazione e del contributo di Fondazione Cariplo, l’associazione Riabitare l’Italia e l’associazione MIM – Montagne In Movimento.

Il doc ripercorre la storia di un piccolo comune italiano di 236 abitanti, situato nella provincia dell’Aquila, Abruzzo, e appartenente alla comunità montana Sirentina. Il lavoro offre una prospettiva sull‘esperienza di Gagliano Aterno attraverso le voci e le testimonianze degli abitanti e dei giovani che hanno scelto di riabitare il paese. Temi cruciali, come il ripopolamento delle aree interne del nostro Paese, l’innovazione sociale, ambientale ed economica, vengono toccati, evidenziando il ruolo fondamentale delle Comunità Energetiche in questo contesto. Il sindaco di Gagliano Aterno, Luca Santilli, sottolinea l’importanza delle Comunità Energetiche: “Le CER a nostro avviso sono uno strumento rivoluzionario, perchè per la prima volta avvicinano l’energia ai cittadini”.

