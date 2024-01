L’Organizzazione meteorologica mondiale ha fissato a 1,45 gradi centigradi in più l’aumento delle temperature per il 2023 rispetto alle temperature del periodo pre-industriale. Sia la Nasa che la Noaa affermano che gli ultimi 10 anni, dal 2014 al 2023, sono stati i 10 anni più caldi mai misurati. Secondo gli ultimi calcoli di diverse agenzie scientifiche i record di caldo globale messi “a segno lo scorso anno sono spaventosi”. Ma per gli esperti “potrebbe essere anche peggio”.

La maggior parte degli scienziati – riporta AP – afferma “di temere un’accelerazione dei cambiamenti climatici che sono già vicini alla soglia posta dalle Nazioni Unite per evitare conseguenze peggiori”. Il limite è legato al mantenimento entro un aumento medio globale di 1,5 gradi centigradi rispetto all’epoca preindustriale. Per quasi tutti gli scienziati – che hanno risposto alle domande di AP – i gas serra derivanti dalla combustione di combustibili fossili sono “la ragione più importante per cui il mondo ha raggiunto temperature che la civiltà umana probabilmente non aveva mai visto prima”. L’arrivo di El Nino rappresenta il secondo fattore più importante. Per la Noaa (National oceanic and atmospheric administration) calcola che la Terra nel 2023 ha avuto una temperatura media di 15,08 gradi centigradi; si tratta di 0,15 gradi in più rispetto al record precedente stabilito nel 2016, e 1,35 gradi in più rispetto alle temperature del periodo pre-industriale.