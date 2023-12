Azione coordinata in tutta Italia. Colpite anche Milano, Torino e Venezia

Protesta coordinata in tutta Italia degli attivisti per il clima di Extinction Rebellion. Dopo i blitz a Milano sul Naviglio Grande, il Po a Torino e sotto il Ponte di Rialto a Venezia, anche a Roma le acque del Tevere si sono ‘tinte’ di verde. Dopo l’orario di pranzo un gruppo di attivisti ha depositato sull’isola Tiberina un grande striscione con la scritta ‘Mentre il governo parla, il mondo collassa! Agire ora!’. Le azioni sono state coordinate in tutta Italia utilizzando la fluoresceina, un colorante innocuo usato anche come tracciante o per segnalare la posizione di subacquei dispersi in acqua. Azioni sono state effettuate anche a Bologna nel canale del Rene su cui si affaccia la famosa finestrella nota come ‘piccola venezia‘ e a Bari dove un gruppo di attivisti ha distribuito volantini sull’emergenza climatica.

