Nel mese di novembre c'è stata una media di 14,22 gradi Celsius: 0,85 in più della media degli ultimi 30 anni

Per il sesto mese consecutivo la Terra ha stabilito un nuovo record di calore e, con solo un mese rimasto, il 2023 è sulla buona strada per battere il record di anno più caldo di sempre. Lo ha annunciato Copernicus, il programma sui cambiamenti climatici dell’Agenzia spaziale europea. “L’ultimo semestre è stato davvero scioccante – ha affermato Samantha Burgess, vicedirettrice di Copernicus – gli scienziati stanno esaurendo gli aggettivi per descrivere la situazione”.

A novembre una media di 14,22 gradi Celsius

Novembre ha avuto una media di 14,22 gradi Celsius ovvero 0,85 gradi in più della media degli ultimi 30 anni. “La temperatura potrà solo aumentare finché il mondo continuerà a riversare gas serra nell’atmosfera”, ha aggiunto Burgess precisando che ciò significa che “inondazioni catastrofiche, incendi, ondate di caldo e siccità continueranno. A meno che non facciamo qualcosa per risolvere la nostra dipendenza dai combustibili fossili”, ha detto Burgess.

