L'intervento della premier in plenaria a Dubai: "L'Italia sta facendo la sua parte per la decarbonizzazione"

“La mia idea è che se noi vogliamo essere efficaci, se vogliamo una sostenibilità ambientale che non comprometta la sfera economico-sociale, quello che dobbiamo ricercare è una transizione ecologica, non ideologica”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo in plenaria alla Cop28 in corso all’Expo City di Dubai. “L’Italia sta facendo la sua parte nel processo di decarbonizzazione – ha quindi aggiunto la premier – e lo fa in modo pragmatico. Questo significa con un approccio neutrale alla tecnologia, libero da un radicalismo”.

