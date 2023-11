Partito il vertice sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite organizzato a Dubai

Inizia sotto buoni auspici la Cop28, il vertice sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite in corso a Dubai. A poche dall’inizio infatti – riferisce il Think tank ECCO, presente alla 28esima Conferenza delle parti negli Emirati Arabi Uniti – è stato dato il via libera al Fondo ‘Loss & damage’.

Il (‘Perdite e danni’) essenzialmente serve per aiutare i Paesi più poveri e quelli più esposti agli impatti dei cambiamenti climatici. Le risorse arriveranno dai finanziamenti dei Paesi industrializzati. Sarà ospitato per il momento dalla Banca Mondiale. Alcuni Paesi stanno già inviando l’importo degli aiuti.

