L'ad Iacono: superare frammentazione gestione idrica al Sud, aumento infrastrutture per l'economia circolare

Filiere industriali, efficienza, e impianti. Questo quello che secondo Hera serve alla gestione dell’acqua e a quella dei rifiuti nel nostro Paese.

Per la filiera dell’acqua – osserva l’amministratore delegato del Gruppo Hera Orazio Iacono, intervenendo al convegno ‘Insieme per domani’ organizzato a Roma da LaPresse – è necessaria “una forte industrializzazione delle aree del Centro-Sud, che oggi manca sia di una sufficiente efficienza operativa sia di capacità di investimento. In Italia c’è un investimento pro-capite di quasi 70 euro; negli altri Paesi europei è di oltre 100 euro ad abitante. Nel Mezzogiorno si scende a 7 euro. E’ chiaro che abbiamo un gap importante da colmare”. Per guadagnare il terreno perso – continua Iacono – bisogna “superare la frammentazione che c’è oggi al Sud sulla gestione in economia, favorendo l’aggregazione, e facendo in modo che possano nascere multi-utilities; anche commissariando a livello tecnico i Comuni attraverso il governo del territorio regionale perché si superi un immobilismo che crea problemi alla filiera dell’acqua“.

Per quanto riguarda l’economia circolare, spiega Iacono “oggi l’Italia ha una sotto-capacità di trattamento dei rifiuti per mancanza di infrastrutture. Un gap, questo, che va colmato per evitare i costi di esportazione raddoppiati. In Italia abbiamo una capacità di trattamento rifiuti per circa 5 milioni di tonnellate che possiamo trattare con i termovalorizzatori e ne esportiamo fuori dall’Italia circa 1 milione e mezzo di rifiuti, perché c’è un under capacity, ovvero non abbiamo abbastanza capacità di trattamento”, cosa che “va colmata per abbattere anche i costi sostenuti dai cittadini”. Poi Iacono ricorda che Hera è “una delle società italiane più attive nel comparto del trattamento e del recupero dei rifiuti“.

