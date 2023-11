La manifestazione al Lingotto durante la convention internazionale 'Aerospace & Defense Meeting'

Manifestazione di un gruppo di attivisti del clima di Extinction Rebellion nel corso della conferenza inaugurale della 9/a edizione di ‘Aerospace & Defense Meeting’, la business convention internazionale per l’industria aerospaziale e della difesa, al Lingotto di Torino. Esibito uno striscione con la scritta “Guerra sulla Terra, affari sulla Luna”. Tre di loro si sono calati con delle funi dalla passerella pedonale che collega il Lingotto con via Mattè Trucco, hanno srotolato lo striscione e delle bandiere arcobaleno, mentre altri con indosso caschi e tute aerospaziali hanno occupato l’area sottostante scandendo cori sull’emergenza climatica e esibendo un altro striscione con la scritta “Codice rosso, il clima è già cambiato”. Sul posto le forze dell’ordine e i vigili del fuoco per sgomberare l’area.

