Oltre 100 dipendenti dell'azienda con volontari dell'associazione per il 'Blue Day' ripuliscono la Plaia della città siciliana

Sibeg Coca-Cola e Marevivo ripuliscono il litorale di Catania, e raccolgono 1,3 tonnellate di rifiuti. Sono stati oltre 100 i dipendenti che – divisi in due gruppi, uno al mattino e uno al pomeriggio – si sono messi al lavoro, per ridare nuovo lustro alla Plaia catanese, per un’intera giornata tutta dedicata alla sostenibilità ambientale.

Il ‘Blue Day’ a Catania

“Con grande entusiasmo abbiamo aderito alla terza edizione del ‘Blue Day‘, organizzato da Marevivo per sensibilizzare sulla cura dell’ambiente e sull’importanza della conservazione dell’ecosistema marino“, osserva l’amministratore delegato di Sibeg Coca-Cola, Luca Busi, presente all’eco-appuntamento insieme con i volontari di Marevivo.

Spazio anche alla formazione per i dipendenti della Sibeg Coca-Cola, prima di cominciare a raccogliere plastica e oggetti abbandonati lungo il litorale, con la direttrice generale di Marevivo Sicilia Mariella Gattuso.

L’evento – viene spiegato – si aggiunge al progetto ‘Blue activities‘, ideato e realizzato da Marevivo con il supporto non condizionato di The Coca-Cola Foundation; la collaborazione su ‘Blue Day‘ fa parte della strategia di sostenibilità di lungo periodo di Coca-Cola (World without waste) per arrivare a raggiungere chiari obiettivi globali sulla riduzione dei rifiuti ed eliminare lo spreco.

Volontari e dipendenti, un grande risultato

I dipendenti della Sibeg Coca-Cola – fa presente Busi – “hanno ripulito le spiagge libere del litorale della Plaia, recuperando plastica e oggetti abbandonati, e aiutando a riciclarli correttamente per dare loro una seconda vita. Così riusciamo a difendere il nostro territorio: un percorso in linea con ciò che vogliamo fare in Sicilia, ovvero diventare azienda a emissioni zero entro il 2030“.

Secondo la direttrice generale di Marevivo Sicilia Gattuso “il mondo imprenditoriale può fare davvero tanto per contribuire a preservare il nostro patrimonio naturale e l’ambiente costiero. Abbiamo instaurato una grande sinergia con i dipendenti Sibeg coinvolti nell’iniziativa che, oltre a scendere in campo per la raccolta, hanno partecipato a un vero e proprio laboratorio di informazione scientifica per acquisire informazioni utili sui comportamenti corretti in tema ecologico. Insieme, abbiamo raggiunto un grande risultato”.

“Amministrazione, imprese e associazionismo, per costruire modelli virtuosi – rileva l’assessore all’Ambiente e politiche del Mare del Comune di Catania Salvo Tomarchio – queste sono le iniziative che ci lasciano ben sperare sul futuro della nostra città: una Catania diversa è possibile. Tutti possiamo contribuire alla cura del nostro territorio”.

