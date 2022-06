Concluso lo smantellamento dell’impianto fn (fabbricazioni nucleari) di Bosco Marengo (Al). Lo comunica Sogin, la società che si occupa del decomissioning nel nostro Paese. Il sito piemontese – viene spiegato – “nel quale durante l’esercizio si fabbricava combustibile nucleare, è il primo impianto italiano nel quale Sogin ha terminato le attività di smantellamento previste dalla Fase 1, raggiungendo il cosiddetto stato di brown field. Un traguardo ottenuto attraverso una significativa accelerazione nel 2021 di circa il 16% delle attività di decommissioning”. L’impianto Fabbricazioni nucleari di Bosco Marengo, entrato in esercizio nel 1973, prende la propria denominazione dal nome della società costruttrice, ‘Fabbricazioni nucleari spa”. Ha prodotto nel corso del suo esercizio elementi di combustibile per centrali nucleari in Italia e all’estero. A partire dal 1987, con la chiusura del programma nucleare italiano, l’impianto ha gradualmente diversificato l’attività, specializzandosi in settori ceramici avanzati e altri prodotti. Nel 2005 Sogin è divenuta proprietaria dell’impianto con l’obiettivo di portare a termine il suo decommissioning.