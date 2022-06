Il presidente di Generali nella sua prima uscita pubblica dopo la nomina ufficializzata all'assemblea del 29 aprile scorso

(LaPresse) ‘This is Tomorrow’, il progetto che celebra e rinnova la tradizionale collaborazione di Generali con illustratori e artisti per raccontare la società nel segno della sostenibilità attraverso l’arte dei manifesti “crea un ponte fra passato e futuro attraverso l’illustrazione d’autore. Tema chiave è la sostenibilita e le grandi sfide del nostro tempo” in una mostra che “coinvolge giovani artisti da tutto il mondo”. Così Andrea Sironi, presidente di Generali, nel suo intervento all’evento ‘This is Tomorrow. Visioni di futuro nel manifesto d’autore di Generali’, a Milano a Generali Tower, CityLife, nella sua prima uscita pubblica dopo la nomina ufficializzata all’assemblea del 29 aprile scorso. “Il tema della sostenibilità è il perno su cui ruota tutto il piano” industriale di Generali “e il tema della sostenibilità rappresenta gli occhiali attraverso cui guardare il progetto This is tomorrow”, ha spiegato. “Noi – ha sottolineato Sironi – ci poniamo come assicuratore responsabile e investitore responsabile, che ha alzato l’asticella negli investimenti per il clima. Il Gruppo Generali é impegnato su sfide come queste con un’ ottica di lungo termine per creare valore per tutti gli stakeholders, non solo gli azionisti”.

