A prendere la decisione, dopo aver sentito il Comitato di emergenza e monitoraggio nazionale, è stato il ministero della Transizione ecologica

E’ stato dichiarato lo stato di pre-allarme in Italia per il gas. A prendere la decisione, dopo aver sentito il Comitato di emergenza e monitoraggio nazionale, è stato il ministero della Transizione ecologica che – come viene riportato sul sito della Snam – è l’autorità competente per la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale. I principali motivi – viene spiegato – riguardano il passaggio in Ucraina delle forniture che arrivano nel nostro Paese e l’elevata pericolosità della “minaccia”.

In particolare – riferisce l’avviso pubblicato dalla Snam – c’è il fatto che gran parte delle forniture di gas naturale che arrivano in Italia passano nel territorio attualmente teatro della “guerra” tra Russia e Ucraina. E che “il livello di pericolosità della minaccia alle forniture è sensibilmente maggiore rispetto a quanto previsto nelle analisi di rischio svolte in passato, da cui derivano gli attuali piani di azione preventiva e di emergenza”.

Inoltre – si ricorda – che viene “ritenuto opportuno predisporre eccezionali misure preventive volte a incentivare un riempimento dello stoccaggio anticipato rispetto alle procedure adottate in condizioni normali”; e che – nonostante “la situazione delle forniture sia al momento adeguata a coprire la domanda interna” – viene ritenuto “opportuno sensibilizzare gli utenti della situazione di incertezza legata al conflitto”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata