La stazione sull'isola diventa primo sito in Europa per il monitoraggio integrato del ciclo del carbonio in atmosfera e in mare

Lampedusa sentinella d’Europa per il clima, grazie al monitoraggio dell’anidride carbonica in aria e in mare. A 30 anni dalla sua nascita,primo sito in Europa per il monitoraggio integrato del ciclo del carbonio in atmosfera e in mare, nell’ambito della rete di ricerca europea Icos, cui partecipano centinaia di scienziati e ricercatori che operano in oltre 150 stazioni di 13 Paesi. (LaPresse), grazie al monitoraggio dell’A 30 anni dalla sua nascita, la stazione dell’Enea di ‘Osservazioni climatiche’ dell’isola diventa infatti ilnell’ambito della rete di ricerca europea Icos, cui partecipano centinaia di scienziati e ricercatori che operano in oltre 150 stazioni di 13 Paesi.

Nelle acque dell’isola siciliana – viene spiegato dall’Enea – sono stati installati nuovi strumenti hi-tech (nell’ambito del progetto Pro-Icosa-Med, coordinato dal Cnr in collaborazione con Enea e Crea e finanziato con oltre 13 milioni dal ministero dell’Università e della ricerca) che raccolgono informazioni e dati strategici sulla concentrazione della CO2 e sugli scambi tra atmosfera e oceano che vengono resi disponibili a oltre 200 organizzazioni scientifiche.

Il Mediterraneo le aree più soggette al cambiamento climatico

“Il Mediterraneo è tra le aree più soggette al cambiamento climatico in atto e l’isola di Lampedusa, con le sue dimensioni ridotte e la sua orografia, è considerata un luogo ideale per osservare l’atmosfera – osserva Francesco Monteleone del Laboratorio Enea di ‘Osservazioni e misure’ per l’ambiente e il clima e responsabile scientifico del progetto – lontano dall’influenza diretta delle attività umane e da particolari condizioni atmosferiche”.

Inoltre nell’ambito del progetto Icos è “in fase di realizzazione un ‘sito ecosistemico’ che permetterà di quantificare gli scambi di CO2 tra atmosfera e macchia mediterranea – dice Giandomenico Pace, responsabile sempre del Laboratorio Enea – l’obiettivo fare di Lampedusa un osservatorio unico della rete Icos, in grado di fornire informazioni integrate sui comparti marino, terrestre e atmosferico, e un quadro complessivo del ciclo del carbonio in una regione particolarmente critica del Mediterraneo”.

La stazione di ‘Osservazioni climatiche’ Enea dell’isola di Lampedusa è un’infrastruttura di ricerca nel Mediterraneo dedicata alla misura di parametri di rilevanza per il clima; comprende attualmente l’osservatorio atmosferico, dedicato alla ricerca dei cambiamenti nella struttura e composizione dell’atmosfera e dei loro effetti sulla radiazione superficiale, e l’osservatorio oceanografico, in mare aperto, composto da una boa strumentata con vari sensori per la ricerca delle interazioni aria-mare e la validazione di osservazioni satellitari.

