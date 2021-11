Per consentire un maggiore coinvolgimento delle realtà territoriali nella condivisione dei progetti

Aumentano le opere sottoposte a dibattito pubblico per un maggior coinvolgimento delle comunità locali. Lo afferma il Enrico Giovannini ha firmato un decreto per le opere del Pnrr che definisce le soglie e le tipologie di interventi per l’utilizzo di questo strumento di partecipazione. Lo afferma il ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili (Mims) facendo presente cheha firmato un decreto per le opere delche definisce le soglie e le tipologie di interventi per l’utilizzo di questo strumento di partecipazione.

Si amplia l’ambito delle opere sulle quali dovrà obbligatoriamente svolgersi il dibattito pubblico – viene spiegato – per consentire un maggiore coinvolgimento delle realtà territoriali nella condivisione dei progetti.

Giovannini ha firmato un decreto che “riducendo alcune soglie dimensionali previste per sottoporre le opere del Pnrr al dibattito pubblico fa sì che un maggior numero di progetti siano interessati da questo importante passaggio”.

Il provvedimento – continua il Mims – è “il frutto di un’analisi svolta dalla commissione sul dibattito pubblico, su richiesta del ministro, per valutare la possibilità di rafforzare questo strumento di consultazione, così come disposto dal decreto legge ‘Semplificazioni’, allargandone il campo di applicazione, così da condividere la progettualità con le comunità locali e gli enti territoriali”.

I dibattiti pubblici – conclude il Mims – possono svolgersi anche per lotti funzionali, sebbene riferiti ad una stessa opera. In particolare, questa eventualità si riferisce a quelle infrastrutture ferroviarie in capo a Rfi che, pur riguardando un’unica linea di collegamento, andranno ad incidere su più territori regionali.