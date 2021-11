Tra queste la diga di Campolattaro, il porto di Trieste e alcuni dei tracciati ferroviari con lunghezza superiore a 30 chilometri

“Intervenendo sulla riduzione delle soglie come prevede il decreto, il dibattito pubblico si svolgerà per le opere di maggiore impatto sulla vita dei cittadini e sui territori, tra cui la diga di Campolattaro, il porto di Trieste, alcuni dei tracciati ferroviari con lunghezza superiore a 30 chilometri e comunque con un valore di investimento superiore a 400 milioni di euro”. Così il ministro delle Infrastrutture e mobilità sostenibili Enrico Giovannini sul decreto di ampliamento delle opere del Pnrr sottoposte allo strumento di partecipazione.

“Il dibattito pubblico – osserva Giovannini – è uno strumento cruciale di partecipazione democratica che non solo agevolerà l’attuazione del Pnrr, ma contribuirà anche a rendere più sostenibili i progetti e quindi la costruzione delle opere, da un punto di vista sociale e ambientale, oltre che economico”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata