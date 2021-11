Così il vicepresidente della commissione Ue, rivolgendosi ai negoziatori

E’ necessario includere “un’azione forte sull’energia” in particolare sul carbone e sui sussidi per i combustibili fossili. Così Frans Timmermans, vicepresidente della commissione Ue, rivolgendosi ai negoziatori su quello che deve entrare a far parte dell’accordo alla Cop26 a Glasgow. Tra l’altro Timmermans avrebbe rivolto anche un appello sul piano “personale” ai negoziatori ricordando che quello che stanno mettendo a punto influenzerà la vita dei loro figli e nipoti: se ci sarà un accordo che avrà successo anche le future generazioni si troveranno “in un mondo vivibile”.

