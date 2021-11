Così il presidente della conferenza dell'Onu sul clima a Glasgow

“Molto è stato raggiunto ma siamo ancora lontani dal finalizzare le questioni più critiche che sono rimaste in sospeso”. Lo afferma il presidente della Cop26 a Glasgow Alok Sharma sull’accordo che si sta cercando di portare a compimento. “E non credo – aggiunge – che possiamo spingere eccessivamente per le difficoltà che ci sono. Se fosse stato facile lo avremmo risolto negli ultimi sei anni”.

