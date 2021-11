Così il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco nel suo intervento al Singapore Fintech Festival

“Nel breve periodo le prospettive economiche globali dipendono principalmente dall’evoluzione della pandemia, mentre nel lungo periodo sarà fondamentale la riduzione delle emissioni di gas serra”. Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco nel suo intervento al Singapore Fintech Festival in cui ha illustrato il lavoro svolto dalla presidenza italiana del G20. “L’Italia ha quindi insistito per inserire nelle priorità di quest’anno la lotta al cambiamento climatico, uno dei temi più determinanti del nostro tempo e spesso trascurato dal G20 in passato”, ha aggiunto Visco.

“Le sfide chiave che tutte le nostre economie stanno attualmente affrontando continuano ad essere legate alla pandemia e alle sue conseguenze dirette e indirette – osserva – la distribuzione ineguale dei vaccini in tutte le regioni, soprattutto in quelle meno sviluppate, resta un importante fattore di rischio per l’economia globale”. Per aiutare le economie più deboli ad affrontare la crisi sanitaria, dal 2020 sono stati sospesi i pagamenti del servizio del debito per 50 paesi e la Presidenza italiana del G20 è riuscita a prorogare questa disposizione fino alla fine di quest’anno, ha spiegato Visco illustrando i lavori portati avanti al G20 dalla presidenza italiana, inoltre, è stato raggiunto un consenso per un’assegnazione generale di Diritti Speciali di Prelievo da parte del Fondo monetario internazionale (per 650 miliardi di dollari), che consentirà ai Paesi a basso reddito di ricevere ulteriore sostegno. Il G20, ha aggiunto Visco, ha anche sostenuto il programma ACT-A promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e in particolare il suo ‘pilastro sul vaccino’, Covax, volto a garantire un ampio accesso a test e dosi, inoltre sono stati previsti possibili strumenti per rafforzare la prevenzione e la preparazione alle future minacce per la salute globale.

