Il brano 'firmato' da Bergolgio verrà eseguito nella Basilica di San Pietro dalla soprano Maria Carfora

Per la prima volta, il brano “firmato” dal Santo Padre viene eseguito nella Basilica di San Pietro: ad interpretarlo il soprano Maria Carfora. È un vero e proprio inno alla rivoluzione green “Laudato si'”, il brano di Papa Bergoglio che il soprano Maria Carfora, invitata dalla Fondazione Pro Musica ed Arte Sacra in occasione dell’omonimo Festival, eseguirà in esclusiva per la prima volta in Europa.

Ispirata dalla omonima enciclica, l’artista salernitana ha deciso di mettere in musica e cantare, con la collaborazione del maestro internazionale Romano Musumarra che ne ha composto le musiche, la preghiera integrale che il Papa dedica alla rinascita e alla difesa dell’ambiente: nasce così “Laudato si'”, che si appresta ad “esordire” per la prima volta nella basilica di San Pietro, sabato 13 novembre. Eccezionale la “location”, ma anche il primato: per la prima volta, infatti, un Papa “firma” una canzone scritta interamente da lui e compare, dunque, come autore integrale del testo.

E se i “grandi” della Terra, a Roma prima in occasione del G20 e a Glasgow poi per la Cop26 sul clima, discutono di ambiente e cambiamenti climatici, in Vaticano il dibattito si fa musica, diventa armonia e invade con le sue note la Basilica di San Pietro dove il soprano Maria Carfora interpreterà il brano accompagnata dal solo organo. È la prima volta in Europa dopo l’esibizione dell’artista campana il 14 ottobre del 2019 a New York, nella Cattedrale di San Patrick, in occasione del Columbus Day. Note e spiritualità si fondono in quella che nasce come preghiera e diventa, di fatto, messaggio universale dal grande valore sociale: di straordinaria attualità, e di francescana memoria, “Laudato si'” è un brano che emoziona e che fa riflettere sull’importanza di proteggere e tutelare quella “casa comune” di cui parla Papa Bergoglio nell’enciclica, cioè la nostra Terra, oggi in pericolo.

