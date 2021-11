La classifica di 'Ecosistema Urbano 2021', realizzata da Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia e 'Il Sole 24 Ore'. Per il rapporto crolla il trasporto pubblico e preoccupano i livelli di inquinamento dell'aria

Trento è la città più virtuosa d’Italia per politiche ambientali. Seguono Reggio Emilia, Mantova, Cosenza e Pordenone. Questa la classifica che viene fuori dall’analisi ‘Ecosistema Urbano 2021’, realizzato daAmbiente Italia e ‘Il Sole 24 Ore’. Chiudono la classifica Brindisi, Catania e Palermo. Tra le grandi città, spunta fuori “l’eccezione Milano, proiettata al futuro”. (LaPresse) –Seguono. Questa la classifica che viene fuori dall’analisi ‘Ecosistema Urbano 2021’, realizzato da Legambiente in collaborazione con. Tra le grandi città, spunta fuori “l’eccezione Milano, proiettata al futuro”.

Crolla il trasporto pubblico nelle città

Secondo l’analisi a livello nazionale crolla il trasporto pubblico, aumentano le auto circolanti. Restano preoccupanti i livelli di smog e delle perdite della rete idrica. Poche le note positive: crescono differenziata e infrastrutturazioni ciclabili. Il rapporto prende in considerazione 105 capoluoghi, e tiene conto di 18 indicatori riguardanti sei componenti: aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente urbano, energia. Sulla base di queste analisi viene stilata una classifica delle performance ambientali delle città, e su un massimo del 100% la media dei centri urbani nel 2020 è del 53,05%, uguale all’anno precedente. Tra le città prese in esame – spiega Legambiente – “soltanto Trento supera l’80%”, e arriva all’84,71%, confermandosi in testa alla classifica generale con un miglioramento delle performance nell’uso di suolo e nelle concentrazioni di NO2 e PM10, un aumento della raccolta differenziata e delle infrastrutture ciclabili.

