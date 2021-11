Fridays for future in piazza a Glasgow, Thunberg: "E' sempre bla bla"

(LaPresse) L’attivista svedese Greta Thunberg si è unita a migliaia di manifestanti per una protesta che si è tenuta a Glasgow, in occasione della Cop26. ‘Stop climate crimes’ è uno degli slogan della protesta dei Fridays for Future. I negoziati del vertice Onu dovrebbero chiudersi il 12 novembre: la protesta di venerdì precede quella, probabilmente più grande, di sabato.

