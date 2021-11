Migliaia di giovani nella città scozzese che ospita la conferenza Onu sul clima

(LaPresse) Migliaia di giovani si sono riuniti in un parco di Glasgow per chiedere ai governi di agire e in fretta contro il cambiamento climatico. Si tratta di attivisti del movimento Friday For Future accorsi nella città scozzese dove si tiene la Cop26: in molti accusano i leader mondiali di fare “greenwashing” e poco altro, cioè di fare annunci e non abbastanza per ridurre gli effetti della crisi climatica. A Glasgow si trovano anche Greta Thunberg e Vanessa Nakate. L’attivista ugandese, tra le più impegnate e famose nel movimento ambientalista, ha avuto l’occasione di incontrare giovedì 4 novembre il principe Carlo.

The Prince of Wales today spoke to Ugandan climate activist @vanessa_vash about the role young people can play in ensuring the health of the planet for future generations. 🌍🌊#COP26 pic.twitter.com/WsyavkPjWU

— The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) November 4, 2021