Lo rende noto, in una dichiarazione, la NDRC (National Development and Reform Commission)

Sulla base delle recenti forniture di carbone, le centrali elettriche in Cina arriveranno stoccare più di 110 milioni di tonnellate di carbone, “abbastanza per sostenere l’uso nazionale per 20 giorni, al fine di garantire la fornitura di energia e un inverno caldo per il popolo cinese”. Lo rende noto, in una dichiarazione, la NDRC (National Development and Reform Commission) riportata dal, mentre i leader dei grandi Paesi del mondo sono riuniti a Glagow per la Cop26.