Così il premier canadese nel suo intervento al summit di Glasgow

“Parigi ha fatto delle promesse, Glasgow deve mantenerle. La minaccia del cambiamento climatico non conosce confini”. Lo ha dichiarato il premier canadese Justin Trudeau durante il suo intervento al summit globale Cop26 di Glasgow.

“Metteremo un tetto alle emissioni del settore del petrolio e del gas oggi e assicureremo la diminuzione domani al ritmo e alla scala necessari per raggiungere lo zero netto entro il 2050. Non è un compito da poco per un grande paese produttore di petrolio e gas. È un grande passo assolutamente necessario”, ha detto Trudeau.

“Per fare la nostra parte, a livello globale, abbiamo raddoppiato il nostro finanziamento per il clima, compreso un miliardo di dollari per la transizione dal carbone. E per affrontare le conseguenze del cambiamento climatico, il Canada sta dando il primo contributo al Fondo di adattamento”, ha proseguito il premier canadese.

“Dobbiamo trovare soluzioni che convengano ai cittadini nella loro vita quotidiana. Il Canada ha fissato l’obiettivo di vendere solo auto a zero emissioni, e distribuire energia elettrica a zero emissioni per il 2035”, ha aggiunto Trudeau.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata