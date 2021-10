Il pontefice ha evocato la necessità di "un rinnovato senso di responsabilità condivisa per il nostro mondo"

In un messaggio registrato in esclusiva per la Bbc, Papa Francesco ha invitato i leader mondiali riuniti la prossima settimana alla conferenza Onu sul clima a Glasgow a fornire “risposte efficaci” all’emergenza ambientale e offrire “speranza concreta” alle generazioni future. Il Papa ha parlato di crisi tra cui la pandemia di Covid-19, i cambiamenti climatici e le difficoltà economiche, e ha esortato il mondo a rispondervi con visione e decisioni radicali, per non “perdere le opportunità” che le sfide attuali presentano. “Possiamo affrontare queste crisi ripiegando sull’isolazionismo, sul protezionismo e sullo sfruttamento – ha detto il pontefice – oppure possiamo vedere in esse una reale possibilità di cambiamento”.

Il pontefice ha evocato la necessità di “un rinnovato senso di responsabilità condivisa per il nostro mondo”, aggiungendo che “ognuno di noi – chiunque e ovunque ci troviamo – può fare la propria parte nel cambiare la nostra risposta collettiva alla minaccia senza precedenti del cambiamento climatico e del degrado della nostra casa comune”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata